بالصور.. لعمامرة يباشر مساعيه لحل الأزمة في مدغشقر

وصل أول أمس الدبلوماسي الجزائري رمتان لعمامرة إلى عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو في إطار مساعي الإتحاد الإفريقي للم شمل الفرقاء في هذا البلد.

ونشر الدبلوماسي الجزائري على صفحته الرسمية في تويتر أنه وصل إلى يوم 5 سبتمبر 2018 لتقييم الوضع في مدغشقر.

وقال أنه إلتقى برئيس الوزراء، رئيس مجلس الشيوخ، ريفو راكوتوفاو، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، جان إريك راكوتوريسووا.

وبدأ لعمامرة مهامه كمبعوث شخصي لرئيس الإتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد.

زيارة الدبلوماسي الجزائري تدخل في إطار مساعي للاتحاد الافريقي في حل المشاكل السياسية التي تمر بها مدغشقر.