بالصور.. مازة يصنع الحدث في أحياء مدينة الحراش

صنع موهبة “الخضر” والنجم الصاعد لنادي هيرتا برلين الناشط في الدرجة الثانية الألمانية، ابراهيم مازة، الحدث في أحياء مدينة الحراش، بحر الأسبوع الجاري.

واستغل صاحب الـ 19 ربيعا، فترة التوقف الشتوي الخاصة بـ “البوندسليغا 2” الألمانية. من أجل قضاء عطلته في الجزائر، وبالضبط في مسقط رأس والده، بمدينة الحراش.

حيث تجول مازة في مختلف معاقل “الحراشية”، ولبى مطالب الأطفال وشبان مدينة الحراش. بأخذ صورا تذكارية معهم، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم يفوّت لاعب هيرتا برلين، الذي سبق له وأن أكد بأنه مناصر وفي لاتحاد الحراش، الفرصة، من أجل أخذ صورا تذكارية للوحات فنية صنعها عشاق “السمسم” عبر مختلف أحياء مدينة الحراش.