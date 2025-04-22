بالصور.. مبابي يروّج للسياحة في الجزائر

نشر نجم الكرة الفرنسية، ومهاجم ريال مدريد الاسباني، كيليان مبابي، عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام” صورا، لأماكن سياحية جزائرية.

وأرفق مبابي، الذي روّج من خلال صور عبر خاصية “ستوري” للسياحة الجزائرية. منشوراته بأغنية من الطابع “الشعبي” الذي يعكس التراث الفني الجزائري.

وتعود الصور التي نشرها مبابي، إلى الزيارة التي نظمتها جمعيته التي تحمل اسم “inspiredbykm” إلى الجزائر، بتاريخ الـ 15 أفريل الجاري، لفائدة الأطفال، وقادتهم إلى جامع “الجزائر” والقصبة بالعاصمة، وأعالي منطقة القبائل، وعدد من المناطق السياحية بولاية تيبازة.

وحسب الموقع الرسمي للجمعية، فإن الزيارة تدخل في إطار التعرف على بلد والدته الجزائرية فايزة العماري. بعد الأولى التي كانت في الكاميرون صيف 2024، موطن والده ويلفريد مبابي.

للإشارة، فإن جمعية “inspiredbykm” تُقدم أنشطة متنوعة ومتعددة، من بينها دورات لغوية، نزهات ثقافية ورياضية، دورات تدريبية، إقامات وغيرها تحت إشراف مختصين في كل مجال.

ويشرف على هذه الجمعية التي تحمل اسم مبابي، كل من كيليان مبابي (الرئيس). ووالده ويلفريد مبابي، ووالدته فايزة العماري (أمين الصندوق)، وخالته ثريا العماري، إلى جانب لوسي ديلابورتي (سكرتيرة).



