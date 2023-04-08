بالصور.. مباراة شباب المشرية ضد ترجي مستغانم تنتهي بأعمال شغب

شهدت مواجهة شباب المشرية ضد ترجي مستغانم، بالقسم الثاني هواة، أعمال شغب تسببت في إلغاء المواجهة بين الفريقين قبل نهاية المواجهة.

والتي جرت فعالياتها بملعب 20 أوت بالمشرية، ضمن فعاليات الجولة الـ 23 من القسم الثاني هواة. مجموعة وسط غرب.

وإقتحم جمهور شباب المشرية أرضية ملعب 20 أوت قبل موعد نهاية المباراة، وإعتدوا على لاعبي فريق ترجي مستغانم، وتعرض مدرب الفريق عزيز عباس للإغماء.

يجدر للإشارة، فاز الفريق الضيف ترجي مستغانم بنتيجة هدف لصفر، وليرفع رصيده للنقطة 52 نقطة، خلف المتصدر شبيبة تيارت.