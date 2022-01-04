بالصور.. مبولحي وبن رحمة يندمجون وسليماني يعود للتدريبات

آجرى أمسية اليوم الثلاثاء المُنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غانا الودية المُقررة غدا الأربعاء بحضور مبولحي وبن رحمة.

وعرفت الحصة التدريبية اندماج كل من حارس الاتفاق السعودي رايس وهاب مبولحي ولاعب ويستهام يونايتد الانجليزي سعيد بن رحمة لأول مرة منذ بداية التربص.

هذا في حين شهدت الحصة التدريبية عودة المُهاجم إسلام سليماني الذي غاب عن الحصص التدريبية الماضية وكذا الثنائي جمال الدين بن العمري وبغداد بونجاح بعد غيابهما أمس.

ونُشير الى عدم اندماج قائد الخضر ونجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز في التدريبات.