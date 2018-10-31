بالصور.. مجلس الأمة يستمع لشهادات المجاهدين ليلى الطيب وصالح قوجيل حول الثورة

نظم مجلس الأمة، اليوم ندوة تاريخية تحت عنوان “شهادات حية حول ثورة 1نوفمبر 1954” احياء للذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية.

وقد تميزت الأشغال، بتقديم المجاهدة ليلى الطيب، عضو مجلس الأمة شهادتها حول دور الطلبة والمرأة أثناء الثورة التحريرية المجيدة.

على مستوى العمل المسلح و التمريض و تدويل القضية الوطنية وغير ذلك من أنشطة الثورة.

ثم قدم المجاهد صالح قوجيل، عضو مجلس الأمة شهادته حول التحضيرات العملية لانطلاق الثورة التحريرية وذلك بدءا من اجتماع مجموعة 22.

ثم تحرير بيان أول نوفمبر من طرف القادة الستة والاتصالات التي جرت من أجل اضفاء الطابع الوطني للثورة.

ثم التحضير المادي للعمليات التي جرت في أول نوفمبر.

وخلال النقاش العام الذي دار عقب هاتين الشهادتين ،أثار الحاضرون جملة من القضايا المتعلقة بمسار الثورة التحريرية.

وكتابة تاريخها وكيفية غرس مبادئها في أجيال الاستقلال.

وقد تكفل المجاهدان بالإجابة على مختلف الانشغالات والتساؤلات التي أثارها المشاركون.