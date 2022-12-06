بالصور.. محرز يستغل فترة الراحة بالتواجد في الإمارات

اقتنص الدولي الجزائري رياض محرز فترة الراحة مع نادي مانشستر سيتي والمنتخب الوطني بالسفر إلى الإمارات العربية لقضاء العطلة.

ونشر رياض محرز عدد من الصور له عبر “ستوري” في صفحته الرسمية رفقة عدد من أفراد السلطة الحاكمة، في إحدى رحلاته في الصحراء العربية.

كما استغل قائد الخضر فرصة الراحة رفقة “السيتيزنس” و “الخضر”، بسبب فعاليات المونديال الجارية وقائعها بقطر.

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