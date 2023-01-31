بالصور.. محليو الخضر يسحقون النيجر في الشوط الأول

سحق المُنتخب الوطني للاعبين المحليين مُنتخب النيجر في الشوط الأول ليقترب من بلوغ النهائي.

وذلك في مواجهة الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين الجارية بالجزائر.

وانتهى الشوط الأول من موقعة ملعب المركب الرياضي ميلود هدفي بوهران برباعية دون رد.

وسجل رباعية الخضر كل من أيوب عبد اللاوي، في الدقيقة الـ15، أيمن محيوص في مناسبتين في الدقيقتين الـ23 والـ34.

إضافة إلى لاعب مُنتخب النيجر، بورايما كاتاكوري، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ45.