بالصور.. محمد العربي حولي يشرف على تفتيش المفرزة المشاركة في “المرجان-18”

أشرف اللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، اليوم على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار” رقم المتن 807.

التفتيش جرى بالرصيف الشمالي للأميرالية، مقر قيادة القوات البحرية، الشهيد سويداني بوجمعة.

“رايس حسان بربيار” المتوجه إلى تونس للمشاركة في الطبعة الخامسة للتمرين المشترك المعنون “المرجان-18”.

والذي يندرج في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري- التونسي لحساب سنة 2018، في الفترة من 03 إلى 09 ديسمبر 2018 .

يهدف هذا التمرين إلى تدعيم وتطوير التعاون العملياتي مابين البلدين في مجالات المراقبة و الأمن البحري.

خاصة، فيما يتعلق بمراقبة الحدود البحرية، مكافحة الإرهاب والأعمال غير الشرعية في البحر، علاوة على المناورات في البحر.