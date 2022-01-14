بالصور.. محمد فارس يرسم انتقاله لنادي تورينو

رسّم الدولي الجزائري محمد فارس، انتقاله من جنوة، إلى نادي تورينو الإيطالي، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن نادي تورينو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ضمه خدمات فارس، ورحب به رسميا في صفوف النادي.

كما نشر مسؤولي النادي الإيطالي، صور الدولي الجزائري، خلال توقيعه على عقده الجديد، بقميص الفريق.

يذكر أن محمد فارس لازال مرتبطا بعقد مع ناديه لازيو روما، وجاء انضمامه إلى تورينو على شكل إعارة لغاية نهاية الموسم الجاري.