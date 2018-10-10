بالصور.. مديرة معهد “GOETHE” الألماني تزور القسم النموذجي لتدريس الألمانية بعنابة

حلت أمس الثلاثاء، مديرة معهد” GOETHE” الألماني، بالجزائر، مرفوقة بخبيرة في اللغة الألمانية، لزيارة القسم النموذجي بثانوية 18 فيفري بسيدي عمار بعنابة، لتدريس اللغة الألمانية .

وتدخل الزيارة في إطار تعزيز التعاون الجزائري الألماني في المجال التعليمي وترقية تدريس اللغة الألمانية بالجزائر .

وكانت في استقبالهم مدير التربية لولاية عنابة” أحمد العياشي “، أين تم عقد جلسة عمل داخل مقر المديرية قبل التنقل للقسم النموذجي في اللغة الألمانية

كما كانت لهم معاينة للقسم النموذجي و الوقوف على مدى إتقان التلاميذ للغة الألمانية، التي أصبحت مطلب لعدد كبير من الطلبة في جميع الأطوار الدراسية .

للإشارة، فإن وزارة التربية الوطنية تسعى إلى تعميم تدريس اللغة الألمانية بالجزائر من خلال مشروع “غوته”، “GOETHE”، الذي يشرف عليه المركز الثقافي الألماني بالجزائر ,

وتعد ولاية عنابة خامس محطة يمر بها المشروع بعد الجزائر العاصمة ، وهران، قسنطينة و ورقلة.