بالصور: مدير ديوان الحج والعمرة يزور الحجاج المرضى في مستشفيات السعودية

زار مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة،مختلف المستشفيات السعودية،التي يرقد بها الحجاج الجزائريين.

واطلع يوسف عزوزة، على حالة المرضى، مطمئنا إياهم أن البعثة الجزائرية تتابعهم وتعمل على نقلهم إلى أرض الوطن فور تحسنهم.

ومن جهة ثانية، أثنت مختلف المصالح الصحية بمستشفيات مكة المكرمة التي يرقد الحجاج على التنسيق الراقي الذي تقوم به البعثة.

وقدم مدير مستشفى النور التخصصي درع تقدير ليوسف عزوزة، نظير الجهود المبذولة والتنسيق المحكم للتكفل بالحالات المرضية.

للإشارة، لا يزال 12 حاجا وحاجة يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج ينتظر أن يخرج خمسة منهم اليوم الأحد.

وتعكف البعثة الجزائرية، على نقل الحالات التي مثلت للشفاء، إلى أرض الوطن بأقرب وقت.