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بالصور.. مساهل يتحادث مع نظيره المالطي

الوطني
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بالصور.. مساهل يتحادث مع نظيره المالطي
بقلم مصطفى.ق

تحادث اليوم وزير الخارجية عبد القادر مساهل مع مع نظيره من مالطا على هامش الندوة 25 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5.

اللقاء دار حول تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجال الإقتصادي السياحة و إعادة الخط الجوي المباشر الرابط بين البلدين.

كما تحادثا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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