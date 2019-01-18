بالصور.. مساهل يتحادث مع نظيره المالطي

اللقاء دار حول تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجال الإقتصادي السياحة و إعادة الخط الجوي المباشر الرابط بين البلدين.

كما تحادثا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

على هامش الندوة الخامسة عشر لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 ، تحادثت مع نظيري من #مالطا حول تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجال الإقتصادي #السياحة و إعادة الخط الجوي المباشر الرابط بين البلدين. كما تحادثنا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/rfMuPG3YjC

— Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) January 18, 2019