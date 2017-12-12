بالصور…مستشفى الجمال في دبي يكلف قرابة الـ 11 مليون دولار

افتتح مؤخرا بإمارة دبي في الامارات العربية المتحدة مستشفى متخصص في طب الابل.

ويتوفر مستشفى الجمال على ساحة عمليات وغرفة أشعة سينية وخدمات طبية متميزة.

و بلغت تكلفة المستشفى 40 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 10.9 مليون دولار.

يعتبر هذا المستشفى، الأول في العالم من ناحية التجهيزية لعلاج الجمال.

ويستطيع المستشفى معالجة 20 جملا من خلال طاقم طبي متنوع يضم بيطريين من الهند وبريطانيا وإسبانيا والمكسيك.

كما أنه مجهز بحلبة سباق مصغرة لمساعدة الجمال على إعادة التأهل والتعافي.

ويخطط المستشفى لتقديم مزيد من الخدمات العام المقبل.

تشمل أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات الجمال المخصصة للسباق.