بالصور ..مسيرات في الضفة الغربية تندد بقرار ترامب

خرج اليوم الخميس، الفلسطينيون في مسيرات احتجاجية بالضفة الغربية، للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بنقل السفارة الأمريكية للقدس والإعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال الصهيوني.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينة “معا”، فقد أحرق المتظاهرون العلم الأمريكي

ورددوا شعارات تندد بقرار ترامب خلال خطابه أمس الأربعاء.



أما في طولكرم، أقدم محتجون على حرق صورة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.



وأضافت “معا” أن المسيرة انطلقت في طولكرم من دوار جمال عبد الناصر وسط المدينة

أين رفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية وهتفوا شعارات تندد بالقرار الأمريكي

واصفين إياه بالانحياز الكامل للاحتلال الصهيوني.