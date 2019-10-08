بالصور.. مشاركة الوحدات الإنتاجية للجيش في “Djazair Export”

تشارك 10 وحدات ومؤسسات إنتاجية للجيش في معرض الإنتاج الوطني “Djazair Export”.

هذا المعرض الذي افتتح اليوم وإلى غاية يوم الخميس على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

تطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، الهادفة إلى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية لدعم الاقتصاد الوطني

معرض الانتاج الوطني الذي جاء تزامنا مع انعقاد المؤتمر الوطني المخصص لرهانات منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي.

تعتبر هذه المناسبة فرصة للإطلاع أكثر على الفضاء المُخصّص للجيش بالجناح “أ” وزيارة مختلف الأجنحة التابعة لكل من قيادة القوات الجوية ومديرية الصناعات العسكرية والمديرية المركزية للعتاد.

ولإكتشاف ما يضمّه من منتجات متنوّعة، تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها.

والتي تساهم في تعزيز نسيج الاقتصادي الوطني النوعي وهذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات.

على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، والصناعات الإلكترونية.