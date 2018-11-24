بالصور.. مظاهرات عارمة بفرنسا وحكومة ماكرون تلجأ للغازات المسيلة للدموع

تتواصل المظاهرات بفرنسا للأسبوع الثاني على التوالي، المناهضة لحكومة ماكرون على خلفية إرتفاع أسعار الوقود في البلاد.

حيث إندلعت، اليوم السبت، إشتباكات في منطقة الشانزليزيه في قلب العاصمة باريس، أين حاول متظاهرون إختراق طوقا أمنيا فرضته الشرطة حول مواقع حساسة.

وإستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين.

ووفقا لوزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستان، فإن عدد المشاركين في المظاهرات التي أطلق عليها مظاهرات “السترات الصفراء”، نسبة إلى السترات التي يرتديها المتظاهرون، بلغ 8 آلاف في العاصمة، باريس، و23 ألفا في أرجاء البلاد بشكل عام.

وقال الوزير الفرنسي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن “مظاهرات اليوم شهدت تحشيدا من قبل اليمينيين”.

لافتا إلى أن قوات الأمن تعاملت بصورة مثالية مع الوضع، مبينا أن ثلاثة آلاف عنصر شرطة نشروا في باريس للتعامل مع الاحتجاجات.

ووصف المنظمون احتجاجات اليوم بأنها “المرحلة الثانية” من حملتهم المتواصلة.

وتجدر الإشاة إلى أن هذه المظاهرات بدأت كإحتجاجات على رفع أسعار الوقود قبل توسعها، لتصبح مظاهرات مناهضة للحكومة الفرنسية خلال الأسابيع القليلة الماضية.