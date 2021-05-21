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بالصور.. معهد باستور يستقبل أكثر من 758 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا

الوطني
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بالصور.. معهد باستور يستقبل أكثر من 758 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا
بقلم أمينة داودي

إستقبل صبيحة اليوم الجمعة، معهد باستور 758400 جرعة لقاح إسترازينيكا.

وتم شحن الكمية ووصولها إلى الجزائر ظهر اليوم بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=998640

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