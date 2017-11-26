بالصور.. ملعب قابل للتفكيك في مونديال قطر

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، عن تصميم ملعب “راس أبو عبود” المقرر أن يحتضن مُباريات مونديال 2022.

وسيتم بناء الملعب بإستخدام حاويات الشحن البحري، بالإضافة إلى مواد قابلة للتفكيك “الجدران والسقف والمقاعد” تجتمع لتشكل مكعب مُنحني الزوايا.

و يُعتبر الملعب الأول من نوعه القابل للتفكيك وإعادة التركيب بالإضافة إلى التحكم في سعته وحجمه.

ويقع ملعب “راس أبو عبود” الذي تم البدأ في بنائه في ساحل الخليج العربي مُقابلا لكورنيش الدوحة.

كما يُمكن أيضا إعادة تركيبه في مكان آخر بعد فكه أو بناء عدة ملاعب أصغر من مكوناته.

ويحتاج وقتا أقل لبنائه مُقارنة مع الملاعب العادية، ومن المتوقع أن يكون ضمن قائمة ملاعب 4 نجوم.

و يتسع الملعب لـ 40 ألف متفرج وسيتم الإنتهاء من بنائه عام 2020، ليحتضن مُباريات المونديال حتى الدور ربع النهائي.