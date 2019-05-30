بالصور.. ملوك ورؤساء يصلون السعودية بلباس الإحرام للمشاركة في القمّتين العربية والإسلامية

أدى أغلب الرؤساء والملوك المشاركين في القمّتين العربية والإسلامية، اليوم وغدا بالمملكة العربية السعودية، مناسك العمرة فور وصولهم إلى البقاع.

وأظهرت صور استقبال هؤلاء الملوك والرؤساء على مستوى مطارات الإستقبال،وهم يرتدون ملابس الإحرام، التي تؤكد نيتهم في أداء مناسك العمرة.

وبيّنت صور الإستقبال وصول الملك الأردني بلباس الإحرام، إلى جانب رئيس دولة جزر القمر الذي ظهر هو الآخر بملابس الإحرام.

ويشارك في هذه القمة ممثلا للجزائر، الوزير الأول نور الدين بدوي نيابة عن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.