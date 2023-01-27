بالصور.. منتخب النيجر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبد الحميد بن باديس

صنع وفد منتخب النيجر للمحليين، الحدث اليوم الجمعة، بمدينة وهران، على هامش مشاركتهم في كأس أمم افريقيا للمحليين الجارية بالجزائر.

وقام وفد منتخب النيجر، بتأدية صلاة الجمعة بالمسجد، حيث ظهر الوفد في الصفوف الاولى لمسجد عبد الحميد بن باديس بوهران.

كما حرص بعصة النيجر، على تحية إمام المسجد، على عقب صلاة الجمعة، قبل أخذهم صور تذكارية مع الجماهير الجزائرية.

يذكر أن منتخب النيجر، تأهل لربع نهائي الشان، وسيواجه في هذا الدور منتخب غانا، بملعب “ميلود هدفي” بوهران.