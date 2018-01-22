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بالصور.. مواطنون يغلقون الطرقات احتجاجا على رفع تسعيرة النقل ببجاية

أخبار الجزائر
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بالصور.. مواطنون يغلقون الطرقات احتجاجا على رفع تسعيرة النقل ببجاية
بقلم رابح ص

أقدم المواطنون في بجاية، على غلق عدة طرقات وطنية وولائية في بجاية احتجاجا على رفع تسعيرة النقل في مختلف الخطوط.

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