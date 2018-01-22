بالصور.. مواطنون يغلقون الطرقات احتجاجا على رفع تسعيرة النقل ببجاية

تمكن درك عين الدفلى من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 13 فرد مختصة في السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد والكسر.
وحسب معلومات تحصلت النهار عليها، فقد…
تشهد ولاية غليزان هذا العام إنتاج كبيراً في البطاطا الغير موسمية، حيث بلغت كمية الإنتاج في الهكتار الواحد 3 مئة قنطار.
وأرجع فلاحو منطقة لحمادنة أسباب…
تتناول حصة "ما وراء الجدراء" هذا الأربعاء على قناة "النهار"، قضية حساسة تتعلق بزوجة محتالة خدعت زوجها للحصول على الأموال.
حيث سيروي الزوج بن سالم، كيف…
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