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الرياضة

بالصور.. نائب بطل العالم يصل العاصمة الفرنسية باريس

بقلم حواز عبد النور
بالصور.. نائب بطل العالم يصل العاصمة الفرنسية باريس
صورة من الاستقبال
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حل سهرة اليوم الإثنين المُنتخب الفرنسي بالعاصمة باريس بعد خوضه نهائي منافسة كأس العالم قطر 2022 أمس.

وحطت طائرة نائب بطل العالم بمطار شارل ديغول بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي المونديال.

وكانت ملامح الخيبة واضحة على وجوه زملاء، كيليان مبابي، الذين فشلوا في تحقيق اللقب العالمي الثاني تواليا.

وتم استقبال المنتخب الفرنسي بالورود رغم عدم تحقيقه للحلم المُنتظر من الفرنسيين.

رابط دائم : https://nhar.tv/6YP2T
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