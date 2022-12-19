بالصور.. نائب بطل العالم يصل العاصمة الفرنسية باريس
بقلم حواز عبد النور
حل سهرة اليوم الإثنين المُنتخب الفرنسي بالعاصمة باريس بعد خوضه نهائي منافسة كأس العالم قطر 2022 أمس.
وحطت طائرة نائب بطل العالم بمطار شارل ديغول بعد الخسارة أمام الأرجنتين في نهائي المونديال.
وكانت ملامح الخيبة واضحة على وجوه زملاء، كيليان مبابي، الذين فشلوا في تحقيق اللقب العالمي الثاني تواليا.
وتم استقبال المنتخب الفرنسي بالورود رغم عدم تحقيقه للحلم المُنتظر من الفرنسيين.
🟨 #يحدث_الآن | الصور الأولى لوصول المنتخب الفرنسي إلى العاصمة باريس pic.twitter.com/2TUS3Leke6
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 19, 2022
🟨 #يحدث_الآن | طائرة بعثة المنتخب الفرنسي 🇫🇷 تحط في مطار شارل دو غول بعد المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/lFoaVJdSqQ
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 19, 2022
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