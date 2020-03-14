بالصور.. ناصري يجتمع مدراء السكن لـ48 ولاية

ترأس وزير السكن، كمال ناصري اليوم السبت، إجتماعا تنسيقيا مع مدراء السكن على مستوى 48 ولاية.

وتم التطرق الى البرنامج المسطر ووضع خارطة طريقة لإستكماله، كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة معاينة مناطق الظل التي تعرف نقص في البرامج السكنية.

وإغتنم الوزير الفرصة لإبلاغ المدراء بتعليمة الوزير الأول الملزمة بضرورة إدراج النظام الفولطا ضوئي من أجل إنارة الأجزاء المشتركة للبنايات، وشبكة الإنارة الخارجية للطرق والشبكات المختلفة الثالثية في دفاتر الأعباء بالنسبة للمشاريع التي سيتم إطلاقها، وعبر ملحقات للصفقات بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز.

كما ألح على ضرورة تركيب اللوحات الفولطا ضوئية وكذا البطريات على سطح العمارات، في مأمن من أي صدمة محتملة أوالسرقة.

وبهدف تعميم استخدام الطاقة الشمسية، يجب على مديري السكن والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجنوب الجزائري أن يباشروا، قبل نهاية السنة الجارية، في مشروع نموذجي يتمثل في تجميع 4 أو 5 سكنات، في إطار السكن الريفي والسكن العمومي الإيجاري مزودة حصريا بالنظام الفولطا ضوئي.