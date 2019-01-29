بالصور..نسيب يتفقد مشروع نظام تعزيز التموين بالمياه الشروب في البليدة

قام وزير الموارد المائية،بتفقد مشروع نظام تعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب بمفتاح وجبابرة بالبليدة،والذي بلغت نسبة الأشغال فيه 75 بالمائة.

وتفقد الوزير حسين نسيب،خلال زيارة لولاية البليدة اليوم الثلاثاء، المشروع الذي ينجز على ثلاث اشطر (أبار، قنوات، وهندسة مدنية) .

ويتضمن هذا المشروع انجاز وتجهيز 12 بئر وتجهيز 3 محطات ضخ، انجاز وتجهيز 11200 متر على طول قنوات جر المياه.

وانجاز محطتين لضخ وخزان لامتصاص المياه وخزان بسعة 5000 متر مكعب،و12 مبنى مخصصة للآبار و شبكة تجميع على طول 8100 متر.

ويهدف المشروع لتعزيز القطب الحضاري صف صف – مفتاح بنظام تموين مدمج وتعزيز التموين بالمياه الشروب بكل من مفتاح وجبابرة.