بالصور.. نعيجي يسجل “هاتريك” ويقود مولودية الجزائر لتعزيز الصدارة

قاد الدولي الجزائري زكرياء نعيجي فريقه مولودية الجزائر للفوز بتسجيل ثلاثية نظيفة أمام الضيف إتحاد خنشلة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجل زكرياء نعيجي الثلاثية في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول والدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني والهدف الثالث في الدقيقة 76، وسط إحتفالات بهيجة من أنصار “الشناوة” الذين حضروا بقوة في مدرجات ملعب 5 جويلية.

كما عزز الفريق العاصمي، رصيده إلى 27 نقطة، بعدما كان يمتلك 24 نقطة، ليبتعد بشكل أكبر عن الوصيف شبيبة الساورة بـ 9 نقاط.

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