بالصور.. نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون تسوية ميزانية 2016

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016.

فيما صوت نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضد نص المشروع.

في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.

وأشاد بوشارب، بالمجهود الكبير الذي بذلته لجنة المالية والميزانية، رئيسا وأعضاء.

في دراسة مشروع هذا القانون الذي جاء في سياق اقتصادي ومالي تميز بتراجع الموارد المالية العمومية بسبب تقلب أسعار النفط.

ونوه رئيس المجلس، بالاهتمام الكبير والتفاعل الايجابي الذي أبداه النواب أثناء المناقشة.

كما حيّا ما قدموه من اقتراحات بنّاءة وآراء مفيدة لاسيما تلك المتعلقة بضرورة التجاوب مع توصيات اللجنة.

وفرض الصرامة فيما يخص استعمال موارد الميزانية العمومية.

وكذا ضرورة تبني آليات تقييم مناسبة ومعالجة منطقية وموضوعية وعلمية للبرامج والمخططات التنموية ومتابعتها.

بالإضافة إلى تفعيل أطر الرقابة وترشيد الإنفاق العام والتحلي بقيم الحكامة الرشيدة والشفافية التي أكد عليها رئيس الجمهورية.