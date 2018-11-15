بالصور.. هذا المسجد القطب الذي سيدشنه غدا محمد عيسى في تبسة

يقوم غدا الجمعة وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ممثلا للرئيس بوتفليقة بتدشين المسجد القطب الشيخ العربي التبسي بتبسة.

وذلك بعد انتهاء الأشغال وتسليمه رسميا ووضع حد لحالة الانتظار التي طال امدها وتجاوزت الثلاثة عقود.

المسجد القطب الذي يعتبر صرحا دينيا ضخما يتوفر على قاعة للصلاة تتسع لأكثر من 12 ألف مصلّ.

اضافة إلى مكتبة ضخمة ومدرسة قرأنية تتسع لـ600 طالب.

كانت قد انطلقت أشغاله سنة 1987 الا أنها بقيت متعثرة إلى غاية اعادة بعثها من جديد برعاية رئيس الجمهورية.

الذي أراده أن يكون مسجدا قطبا وصرحا دينيا متميزا ومنارة مشعة في أقصى الحدود الشرقية للوطن وهو ما لاقى استحسان الجميع.

عملية التدشين والتسليم والاعلان الرسمي عن دخول المسجد القطب الشيخ العربي التبسي الخدمة،.

سيحضرها الى جانب وزير القطاع محمد عيسى العديد من الوفود التي تمثل مختلف الشرائح والفئات.

وسيقام على هامشها ملتقى دوليا موسوما بعنوان “دور المسجد في ارساء قواعد السلم والمصالح الوطنية وأثره في بناء الشخصية الجزائرية”.

كما ستكون الخطبة الرسمية لصلاة الجمعة والتي ستذاع وتبث على المباشر منه.