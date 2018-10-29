بالصور.. هذه تفاصيل اتفاقيات سوناطراك مع توتال وإيني الإيطالية في مجال التنقيب 

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الإثنين على أربعة اتفاقات اثنين منها تخص التنقيب على البترول في عرض البحر مع شركتي توتال ، وإيني.

يتعلق الأمر باتفاقين وقع عليهما على هامش أشغال مستقبل الطاقة بالجزائر، حول التنقيب و تقييم القدرات البترولية في حوض عرض البحر الجزائري في جهتيه الشرقية و الغربية.

و سيتم الشروع في العمل بالجزء الشرقي لعرض البحر الجزائري مع مجمع ايني على مساحة تقدر ب 14.965 كلم مربع، في حين أن الجهة الغربية ستتم مع مجمع توتال على مساحة تمتد على 9.336 كلم مربع.

و تتعلق العمليات حول اكتساب المعطيات المضادة للزلازل 3D و المعالجة الزلزالية و تأويلاتها اضافة الى التنقيب عن ابار للاستكشاف بكلتا الجهتين.

من جهة أخرى ،تم التوقيع أيضا على اتفاق ثالث بين سوناطراك و مجمع توتال لتحديد فرص مشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة.

لاسيما المشاريع التي تتوفر على قدرات تتراوح ما بين 12 ميغاوات بيك الى 110 ميغاوات بيك ستتم دراستها على مواقع تابعة لسوناطراك.

من جهة أخرى, تم التوقيع على اتفاق رابع بين سوناطراك و مجمع ايني حول التنازل لهذا المجمع الإيطالي عن 49 بالمئة من فوائد سوناطراك حول حقول البحث الثلاثة زملت العربي و سيف فاطمة و أورهود 2.