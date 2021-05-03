بالصور.. هذه هي الجهات الخارجية التي كانت تقصدها وزارة الداخلية في بيانها “الناري”

تحصلت “النهار أونلاين” على معطيات ووثائق وصور، تكشف جوانب هامة، تفسر حقيقة البيان “الناري” الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس الأحد، بشأن احتجاجات بعض أعوان الحماية المدنية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار أونلاين” إن الجهات الأمنية المختصة وضعت يدها على معطيات بالغة الأهمية حول محاولة استغلال تذمر قطاع واسع من أعوان الحماية المدنية، في أجندة سياسية.



وأوضحت المصادر أن شخصا ما يزال مجهول الهوية، كان وراء “جرجرة” وتحريف المطالب المهنية لأعوان الحماية المدنية، التي عبروا عنها في احتجاجات متقطعة قبل أسابيع بعدد من الولايات.

ورصدت المصالح المختصة، حسب مصادر “النهار أونلاين”، تحركات وتنسيق “مشبوه” قاده شخص مجهول مع بعض أعوان الحماية المدنية، بحيث كان يقوم بنقل تعليمات واردة من الخارج لمتزعمي احتجاجات أعوان الحماية المدنية.



وفي هذا الإطار، تحصلت “النهار أونلاين” على صور ومعطيات تكشف وجود علاقة وطيدة بين الشخص المجهول وبين المطلوب للعدالة الهارب في بريطانيا محمد زيطوط، كما تظهر صور أخرى تنسيق نفس “الشخص المجهول” مع أعوان بالحماية المدنية، كانوا يتزعمون الاحتجاجات الأخيرة.