بالصور..هذه هي الحسناء الجزائرية التي خطفت قلب نجم برشلونة !

نشر اللاعب الفرنسي لفريق برشلونة الإسباني “لوكاس دين”، صورة جديدة على صفحته الرسمية شبكة التواصل الإجتماعي “إنستغرام” رفقة زوجته الجزائرية “تيزيري”.

وإنطلقت القصة الغرامية بين اللاعب الفرنسي والحسناء الجزائرية حين إلتقيا معا في الدراسة في سن الـ16.

وحافظ “دين” على علاقته مع “تيزيري” إلى غاية سنة 2014 أين تزوج بها في سن الـ22 عاما.

وإشتهر الثنائي “دين وتيزيري” بنشر صورهما في قاعة الألعاب الرياضية، خصوصا أنّ تيزيري تهتم برشاقتها على الرغم من كونها تعمل في مجال الاتصالات لكنها بدأت مؤخرا العمل في عالم الصحافة.