بالصور.. هكذا يقضي لاعبو البطولة الوطنية العطلة الشتوية

فضل العديد من اللاعبين من الرابطة المحترفة ، قضاء فترة توقف البطولة العطلة الشتوية، في أوروبا للإستراحة قبل العودة لخوض المباريات.

وتعتبر مدينتي برشلونة وباريس، أكثر استقطابا للاعبين الجزائريين، الذين تقاسموا صورهم مع محبيهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر لاعبا إتحاد العاصمة فوزي يايا وعبد الرحمان مزيان صورة لهما معا في مدينة برشلونة الإسبانية.

بينما نشر لاعب سوسطارة رضوان شريفي صورة له في ملعب “كامب نو” ببرشلونة لمتابعة مواجهة “البارصا” بديبورتيفو لاكورونيا.

وتواجد أيضا لاعبو وفاق سطيف في نفس الملعب في ذات اليوم لمتابعة مواجهة البارصا على اعتبار انهم يجرون تربصا تحضيريا في اسبانيا.

ونشر ايضا لاعب النسر السطايفي اسلام بكير صورة له وهو يتجول في شوارع برشلونة، ونفس الشيئ بالنسة لللاعب بن عياد.

اما لاعب اتحاد الحراش بانوح، فقد فضل قضاء العطلة الشتوية في مدينة الجن والملائكة باريس، لنسيان مشاكل فريقه الذي يتخبط فيها.

حيث يتواجد اتحاد الحراش في مؤخرة الترتيب، حيث قدم مشوارا سلبيا خلال مرحلة الذهاب، وسيصارع من اجل البقاء في مرحلة العودة.