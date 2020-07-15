بالصور.. واجعوط يشارك في حفل تكريم الناجحين في مسابقة حول حقوق الطفل

شارك وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، مساء اليوم في حفل تكريم الأطفال الناجحين في المسابقة الوطنية الموجهة للأطفال حول حقوق الطفل.

الحفل اقيم بقصر الثقافة مفدي زكرياء –القبة بدعوة كريمة من المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولةتحت شعار “كن مبدعا ارسم احكي غني” وهذا تزامنا مع إحياء ذكرى اليوم الوطني للطفل الجزائري المصادف لـ15 جويلية من كل سنة.

وحضر الحفل كل من كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيد والي ولاية الجزائر العاصمة وممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى مساعدة ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.

وفي تدخله أبرز الوزير حرص وزارة التربية الوطنية والحكومة على منح الناشئة تعليما ذي جودة، مستهدفين في ذلك كل المجالات التي من شأنها أن تجعل من الفرد الجزائري عنصرا صالحا، منتجا، متعلما ومتمسكا بأصالته وثقافته ومتفتحا على الحداثة والمعاصرة والثقافة العالمية المشتركة بين كل أمم المعمورة.

وهو ما يضمن يضيف وزير التربية الوطنية الارتقاء بأبنائنا، الى مستوى الحضارة الراقية الذي أدركته الدول المتطورة والمتقدمة من العالم. مؤكدا أن رسالة المدرسة الجزائرية تتمثل أساسا في تكوين مواطنا مزوّدا بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلّق بقيم الشعب الجزائري، قادرا على فهم العالم من حوله والتكيّف معه والتأثير فيه، ومتفتّحا على الحضارة العالمية، حيث أن الأطفال يشكلّون الركيزة والقاعدة الأساسية التي يبْنَى عليها الوطن ويسمو إلى مصف الدول المتقدمة ويقف أمام تحديات العالم المعاصر، فالتسلح بالعلم والمعرفة والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، والتشجيع على الابتكار والإنتاج يجعلنا نطمح لدخول مجال المنافسة القوية متشبثين ومتمسكين بهويتنا الوطنية وأصالتنا التي لا نحيد عنها أبدا.

وفي ختام كلمته وجه الوزير دعوة لأبنائنا وبناتنا الى مزيد من الاجتهاد والمثابرة لإرساء قواعد وأسس التطور والرقي والرفاهية، لمستقبل بلادنا الذي تعزز مكانته بين الأمم وتتقوى بالعلم والمعرفة.