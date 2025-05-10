بالصور.. والي بشار يزور ضحايا حادث المرور  

تنقل والي ولاية بشار بن يوسف أحمد، رفقة الأمين العام للولاية، مدير الحماية المدنية ومصالح الدرك الوطني، إلى مكان وقوع حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية بشار، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص.

لينتقل بعدها إلى مستشفى 240 سريرا، أين اطمئن الوالي على حالة المصابين. وأسدى تعليمات بضرورة التكفل الصحي بجميع الجرحى.

يشار أن بلدية بشار شهدت وقوع حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنتين و حافلة لنقل المسافرين تشغل خط بشار. على مستوى الطريق الوطني رقم 06، والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

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