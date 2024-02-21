بالصور.. والي خنشلة يأمر بالتكفل بانشغالات “السيسكاوة”

حظيت تشكيلة اتحاد خنشلة صبيحة اليوم الأربعاء، يزيارة من والي خنشلة، يوسف محيوت، الذي كان مرفوقا بنائب رئيس المجلس الشعبي الولائي.

ووقف الوالي، بملعب الشهيد “حمام عمار” على ظروف تحضيرات الاتحاد الخاصة بلقاء السبت المقبل، أمام المضيف شبيبة القبائل. في الجولة الـ 18 من البطولة.

وكشفت إدارة اتحاد خنشلة، في بيان عبر صفحتها الرسمية، بأن الوالي محيوت. تفقد مرافق ملعب “حمام عمار”، وأسدى أسدى تعليمات بضرورة الإسراع في التكفل ببعض الإنشغالات. المطروحة من طرف ممثلي لجنة الأنصار، خاصة منها تغطية المدرجات.

كما استغل الوالي الفرصة من أجل الحديث مع أعضاء الطاقمين الفني والإداري بحضور اللاعبين، مشجعا إياهم على الإستمرار في تحقيق النتائج الايجابية، ومؤكدا دعم السلطات المحلية للفريق.