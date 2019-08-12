بالصور.. وزيرالداخلية يقوم بزيارة وحدة التدخل  للحماية المدنية بالعاصمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قام في اليوم الثاني من عيد الأضحى وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون بزيارةوحدة التدخل للحماية المدنية بالعاصمة.

أين قدم الوزير التهاني للأعوان والعاملين المجندين على مستوى وحدة الدخل للحماية المدنية التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما شكرهم على المجهودات المبذولة والتدخلات التي قام بها منتسبوا هذا السلك في اليوم الأول من العيد.

وكان برفقة وزير الداخلية كل من المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني إضافة إلى السلطات المحلية.

ونشر دحمون عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ” تنقلنا بمعية المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني و السلطات المحلية في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك”.

وهذا “إلى وحدة التدخل التابعة للحماية المدنية أين هنئت أعوان الحماية المدنية بهذه المناسبة السعيدة”.

“وشكرتهم على المجهودات المبذولة و التدخلات التي قام بها منتسبوا هذا السلك في اليوم الأول من العيد”.