بالصور.. وزيرة البيئة تشرف على تنظيم حملة التبرع بالدم

قامت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اليوم الأربعاء، بالإشراف على تنظيم حملة التبرع بالدم، تمت على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

وشارك في العملية، الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، وإطارات وموظفي القطاع، في بادرة تضامنية لصالح المرضى الذين هم بأمس الحاجة إلى الدم، خاصة في هذه الجائحة التي تمر بها الجزائر على غرار دول العالم.

كما يكمن الهدف من العملية التضامنية، دعم المستشفيات التي تشهد نقصا كبيرا في مخزون الدم.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعميم المبادرة عبر كل الولايات، خصوصا مع عزوف المواطنين عن التبرع بالدم في هذه الفترة.