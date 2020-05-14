بالصور.. وزير الداخلية في زيارة عمل وتفقد لمقر المديرية والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالعاصمة

أشرف مساء اليوم وزير الداخلبة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود بزيارة عمل وتفقد لمقر المديرية والوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية الجزائر.

الوزير كان مرفوق بكل من والي العاصمة والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام والمدير العام الأمن الوطني.

وخلال الزيارة وقف الوزير على مدى جاهزية وإستعداد الأعوان وكافة القيادة المحلية لولاية الجزائر في تأدية مهامهم النبيلة في هذا الظرف الإستثنائي في مواجهة كوفيد 19.

كما وقف الوزير على إستعداد الأعوان وكافة القيادة المحلية للعاصمة لموسم الإصطياف لسنة 2020.

وفي ذات السياق قدم الوزير تحية تقدير لكافة منتسبي سلك الحماية المدنية على المجهودات الجبارة التي يقدمها الأعوان في خدمة الوطن والمواطن.

كما شارك الوزير أعوان الحماية المدنية مائدة الإفطار وعبر عن إعتزازه وإفتخاره بمشاركة الأعوان إفطار هذا اليوم.