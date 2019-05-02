بالصور.. وزير السكن يتباحث مع السفير الصيني بالجزائر

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر،”لي ليان هي” بطلب منه بمقر الوزارة.

تطرق الجانبان إلى سبل تطوير وتحفيز علاقة التعاون في ميدان السكن والعمران والمدينة، خاصة وأن مؤسسات الإنجاز الصينية

لهاعدة مشاريع بالجزائر لاسّيما في قطاع السكن بمختلف أنماطه.

تعتبر زيارة المجاملة التي قام بها سعادة السفير الصيني بالجزائر لمعالي وزير السكن والعمران والمدينة، فرصة للتطرق للعلاقات

التي تربط البلدين في مجال السكن.

وفي هذا السياق، كمال بلجود أكد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الموكلة للمؤسسات الصينية كما تطرق إلى

ضرورة تعزيز التبادلات في مجال البحث العلمي والتقني وكذلك في مجال التكوين.

وقد عبر سعادة السفير الصيني عن استعداده التام للعمل على تجنيد الشركات الصينية لمواصلة انجاز المشاريع السكنية و مشاريع

التجهيزات العمومية الموكلة لها في الآجال المسطرة.