بالصور.. وزير العمل يشدد على ضرورة تطوير كفاءة الموارد البشرية

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم الخميس، على افتتاح أشغال يوم تقييمي حول نشاطات المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

تحت شعار “حصيلة وآفاق”، بهدف بحث أفضل السبل وأحسن الأدوات التي تسمح بتدعيم قدرات المدرسة وتحيين أساليبها ونجاعة أدائها.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد الوزير على أهمية تطوير كفاءة الموارد البشرية وتحسين أدائها من خلال التكوين المتخصص من أجل بلوغ درجة الامتياز.

وأضاف إلى أن التحدي المعرفي والتكنولوجي، يمثل فضاء المنافسة الأساسي بين الدول والمجتمعات، وهوالمعيار الأول والمؤشر

الحقيقي لمدى قدرة المؤسسات على التطور وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

مشيرا إلى أن القطاع وضع كافة الشروط المادية والمعنوية التي تسمح بتوفير أفضل الظروف للطلبة ولرواد المدرسة، سواء على مستوى الإقامة أو الإطعام أو الهياكل البيداغوجية.