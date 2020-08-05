بالصور.. وزير الفلاحة يترأس اجتماعا للتحضير لحملة الحرث والبذر 2020 /2021

ترأس عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاربعاء اجتماع تنسيقي مع الاطارات المركزية.

الاجتماع خصص لمناقشة مختلف البرامج المسجلة في ورقة طريق القطاع التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف مجلس الوزراء ، ويتعلق الامر بتحضير مؤشرات الخطة العملية الخاصة بتطوير الزراعات الاستراتجية “الحبوب، النباتات الزيتية والسكرية”، بالإضافة الى برنامج السقي المقتصد للمياه، وهي ملفات تكتسي طابع استعجالي.

وفي هذا الاطار قام الوزير بتعيين منسق رئيسي على رأس كل مجموعة عمل الموكلة لها تجسيد مختلف هذه الخطط العملية.

وألح الوزير على ضرورة تجنيد الجميع من أجل تجسيد ورقة الطريق المعتمدة.

ومن جهة أخرى تطرق الاجتماع الى ملف الكهرباء الفلاحية ومستوى تقدم الدراسات الخاصة بإحصاء الطلب المسجل في هذا المجال على المستوى الوطني.

كما أعطى الوزير تعليمات لمختلف المدراء المركزيين للسهر والمتابعة المستمرة لمختلف الشعب الفلاحية الاخرى على غرار التحضير الجيد والمسبق لحملة الحرث والبذر لموسم 2020 /2021 و كذا شعبة الحليب والبطاطا وغيرها من مواضيع الساعة.