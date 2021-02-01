بالصور.. وصول 50 ألف جرعة من لقاح “استرازينكا” إلى مطار هواري بومدين

وصلت، اليوم الاثنين، شحنة من لقاح أوكسفورد أسترازينكا، ضد كورونا، إلى مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين في العاصمة.

وانطلقت السبت الماضي، عملية التلقيح ضد كورونا، في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد ليعيش ولاية البليدة، مركز رعاية الأمومة والطفولة.

وكانت الأولوية في التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، حسب ما أفادت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات.

وتجدر الاشارة إلى أن، الطائرة العسكرية الحاملة للشحنة الأولى من لقاح سبوتنيكv، وصلت الجمعة الماضي، إلى مطار بوفاريك.

وأفاد وزير الاتصال من جهته، أن هناك شحنات اخرى من اللقاح، ستصل من الهند والصين.