بالصور.. 34 “حراڤ” موقوف بليبيا سيعودون قريبا إلى الجزائر

قربت عودة 34 حراڤ جزائري موقوف بالعاصمة الليبية طرابلس بعد تعطل قاربهم بالمياه الإقليمية الليبية الأسبوع الماضي.

حيث قام صباح اليوم مندوب القنصلية الجزائرية بقفصة التونسية بزيارة عمل إلى جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس.

حيث قام بتسجيل وتصوير وأخذ البيانات الشخصية الخاصة بالحراڤة الجزائريين الموقوفين بليبيا.

الذين تم إنقادهم الأسبوع الماضي على متن قارب مطاطي في عرض البحر كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

من المتوقع أن تتم عودتهم إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة حسب ما صرح به مندوب القنصلية بقفصة التونسية.