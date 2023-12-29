بالطيران المسير.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “حرير” الأمريكية شمال العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، استهدافها قاعدة القوات الأمريكية “حرير” في أربيل شمال العراق بالطيران المسير.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“ردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو”

وأعلن مسؤول في البنتاغون لقناة الميادين، أن القوات الأمريكية تعرضت لـ106 هجمات في سوريا والعراق على الأقل منذ 17 اكتوبر.

أي بعد 10 أيام من اندلاع العدوان الصهيوني على غزة، حسب حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.