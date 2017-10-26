عاد الدولي الجزائري جمال بلعمري، لصفوف فريقه الشباب السعودي، بعد غياب دام 25 يوما، متقبلا قرار إدرارة الفريق بمعاقبته ماليا.

وبعودته لصفوف فريقه الشباب السعودي، إجتمع بالعمري، برئيس النادي طلال آل الشيخ، مقدما اعتذاراته، موضحا أن غيابه يعود لمرض والدته.

من جهتها قبلت إدارة النادي إعتذار بالعمري، إلا أنها قررت الخصم من راتبه لطول مدة الغياب التي دامت 25 يوما.

وتقبل جمال بالعمري، قرار إدارة الفريق، واعدا بالإنظباط مستقبلا ومضاعفة الجهود لإرضاء مسؤوليه وجماهير النادي.

للذكر تلقى جمال بالعمري دعوة للتواجد ضمن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، خلال التربص الذي سيسبق مباراة نيجيريا المقبلة.