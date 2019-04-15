بالفيديو… أب يرهن إبنته الرضيعة في مطعم من أجل وجبة!!

أقدم أب لطفلة تبلغ من العمر سنتين، على حل غريب وقاسي، حين وجد نفسه غير قادر على دفع فاتورة المطعم، الذي تناول فيه وجبة من الطعام.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تناول أب الطعام مع إبنته فى مطعم بإقليم جوانجدونج، جنوبى الصين، لكنه وجد أن ما فى جيبه، لا يكفى قيمة الفاتورة.

وأضافت الصحيفة، أن الأب كان بحوزته 0.75 دولار أمريكى، ولكن قيمة الفاتورة تصل إلى 0.89 دولار .

ورغم هزالة هذا الفارق الذي لا يتجاوز 0.14 دولار أميركي، أخبر الرجل القائمين على المطعم بأنه سيترك ابنته رهينة عندهم.

ونقلت “ديلى ميل” لجوء الأب إلى احتجاز إبنته، التى تبلغ من العمر عامين، في المطعم، كرهينة حتى يحضر باقى النقود.

حيث خرج الأب سريعا، وكانت إبنته فى حالة من البكاء الشديد، لدرجة اعتقاد العمال باختطاف الرجل لطفلته، فقاموا بإحضار الشرطة.

وعاد الأب بالمبلغ بعد مرور ساعات، ووجد الشرطة فى انتظاره، وتعرض لتوبيخ شديد نتيجة تصرفه.

وقال أصحاب المطعم، إنهم حاولوا أن يهدئوا روع الفتاة الصغيرة، ومنحوها شيئا لتشربه بعدما أن خرج والدها.

وقال الأب بدوره، أنه ذهب لإحضار المال على متن دراجة كهربائية، واضطر إلى الانتظار ريثما يتم شحنها، وأكد أن ذلك ما جعله يترك إبنته لعدة ساعات في أيدي الغرباء.