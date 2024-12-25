بالفيديو.. أحد الناجين يوجه رسالة لزوجته لحظات قبل سقوط الطائرة الأذربيجانية  

أظهر مقطع فيديو متداول لأحد ركاب رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية رقم جيه2-8243، التي سقطت مخلفةً وفاة 42 شخصا، وهو يوجه رسالة لزوجته لحظات قبل وقوع الكارثة.

ووثّق الفيديو المتداول الركاب وهم يصلّون ويكررون الشهادتين. وقد تم إنزال بعض أقنعة الأكسجين بالفعل.

وعقب نجاة الراكب الذي وجه رسالة لزوجته قبل الكارثة نشر فيديو آخر وهو يكبّر.

وأعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني. قرب مدينة أكتاو، غربي كازاخستان.

وحسب السلطات الطبية الرسمية في كازاخستان. ونقلا عن الجزيرة، يعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 شخصا، هم 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم. نجا منهم 32 ونقلوا إلى المستشفيات.