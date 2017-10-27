بالفيديو.. أحمد أويحيى يتحدث عن الياغورت

اندلع ليلة الجمعة في حدود الساعة 21، حريق مهول على مستوى ملبنة بني تامو، بالبليدة حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية للنهار أونلاين.
وأضاف المصدر، أن الحريق…
تمكنت عناصر دائرة حمام بوحجر بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية عين تموشنت من إسترجاع سيارة سياحية مسروقة.
كما تم توقيف المتورطين في القضية، حسبما…
تمكن الدرك الوطني بغليزان، من توقيف 17 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات إفريقية، حسبما علم اليوم الجمعة من السلك الأمني.
وأوضح بيان الدرك، بأن العملية تمت…
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