بالفيديو.. أرمن يعتدون على سفير تركيا في أميركا

تعرض السفير التركي في الولايات المتحدة الأمريكية، للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الأرمن. وذلك بسبب موقف أنقرة المؤيد لباكو في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

ووقع حادث الإعتداء هذا خلال حضوره مؤتمرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث لاحقته مجموعة من الشباب. ورشقوه بالمياه، وتجمعوا حوله للاعتداء عليه وضربه، إلا أنه فر منهم بمساعدة مرافق معه.

وتدخلت وحدة الأمن الدبلوماسي الأميركي وإدارة شرطة لوس أنجلوس لمنع تصعيد الأحداث. التي شهدها حرم الجامعة، واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة.

تركيا تدين الإعتداء على سفيرها

دانت الخارجية التركية هجوم الجماعات الأرمنية على المشاركين في مؤتمر الدبلوماسية العامة التركية المنعقد في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية.

وجاء في بيانها “تعرض مسؤولونا الذين حضروا مؤتمر الدبلوماسية العامة الذي استضافته كلية أنابيرغ للصحافة، ومعهد يونس إيمري بجامعة جنوب كاليفورنيا في 29 سبتمبر 2023 للاستهداف والمضايقة اللفظية والجسدية، من قبل الجماعات الأرمنية المتطرفة”.

كما أعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن “لغة الكراهية التي تستخدمها جماعات الشتات المتطرفة، والتي تستهدف تركيا وأذربيجان، ومؤخرا الحكومة الأرمينية وعملية السلام في المنطقة، قد تحولت إلى أعمال عنف”.

وأكدت الخارجية بدء الإجراءات القانونية اللازمة ضد من شاركوا في الاعتداء.