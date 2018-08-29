بالفيديو.. أساتذة جامعة الزيتونة بتونس يرفضون قرار الرئيس  

عبر أساتذة جامعة الزيتونة وعلماؤها ومشائخها بتونس، عن رفضهم لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية “الباجي القايد السبسي”.

حيث أكد الرئيس التونسي بمناسبة الإحتفال بعيد المرأة يوم 13 أوت، “أن الدولة التونسية لا علاقة لها بالدين ولا القرآن”.

كما عبروا في بيانهم الذي أصدروه، عن معارضتهم، الإنتقائية في التعامل مع توطئة الدستور التي تنص على تمسك الشعب بتعاليم الاسلام ومقاصده.

وعدد من فصوله التي تؤكد المرجعية الإسلامية للدولة، رافضين إبطال العمل بالقاعدة الشرعية.

في نظام الإرث بين الذكر والأنثى وإعتبار الميراث شأنا بشريا لا علاقة له بالدين.

وطالبوا بالمحافظة على الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي وإحترام مقدساته ومقتضيات الدستور.

داعين إلى تجريم الإعتداء على حقوق المرأة الشرعية في الميراث وتمكينها من كافة حقوقها الشرعية والقانونية من مهر ونفقة وإرث.

واعتبروا أن المرجعية الاسلامية وهوية الشعب التونسية لا تتعارضان مع مدنية الدولة.